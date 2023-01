Sanierung von Schloss Bertholdsburg: Planungen aufgenommen

Schleusingen - Auf Schloss Bertholdsburg in Schleusingen beginnen die Planungen für umfangreiche Sanierungsarbeiten. Dafür stehen aus dem vom Bund und Land getragenen Sonderinvestitionsprogramm der Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten bis 2027 den Angaben nach 10,4 Millionen Euro zur Verfügung.

Experten erfassten nun detailliert die Schäden an der Ostfassade des Schlosses und untersuchten die Konstruktion und Statik der etwa 400 Jahre alten Schlossbrücke, teilte die Stiftung am Montag mit. Mit der Instandsetzung der Brücke über den Schlossgraben solle Anfang nächsten Jahres begonnen werden, hieß es weiter.

Neben der Brücke und der Ostfassade sollen später auch Innenräume im Südflügel saniert und nutzbar gemacht werden. Die einstige Residenz der Grafen von Henneberg beheimatet heute das Naturhistorische Museum in Schleusingen.

Das Sonderinvestitionsprogramm der Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten hat ein Volumen von 200 Millionen Euro. Damit sollen in den kommenden Jahren 23 Sanierungsprojekte an Kulturdenkmalen in ganz Thüringen realisiert werden.