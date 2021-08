SC DHfK Leipzig zum Saisonstart vor bis zu 5000 Zuschauern

Leipzig (dpa) – - Der SC DHfK Leipzig kann zum Start der neuen Saison in der Handball-Bundesliga am 12. September gegen die Füchse Berlin vor bis zu 5000 Zuschauern spielen. Das gab der Club am Montag bekannt, nachdem das Schutz- und Hygienekonzept der Sachsen behördlich genehmigt wurde. Der freie Kartenverkauf für das Füchse-Spiel sowie die Partie am 23. September gegen den HSV Hamburg startet am 30. August. Der Stehplatzbereich darf noch nicht geöffnet werden. Es gilt die bewährte 3-G-Regel, laut der der Zutritt nur geimpften, genesenen oder negativ getesten Personen erlaubt ist.