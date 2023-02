Der Historiker Ilko-Sascha Kowalczuk fordert in einem offenen Brief, von der Verleihung des Erich-Loest-Preises 2023 an die Autorin und ehemalige DDR-Leistungssportlerin Ines Geipel vorerst abzusehen. Aus dem Text, den Kowalczuk auf Facebook veröffentlichte, richtet er sich explizit an den Leipziger Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD), an den Leipziger Sparkassenchef Harald Langenfeld und den Dichter Durs Grünbein. Der mit 10 000 Euro dotierte Preis wird über die Medienstiftung der Sparkasse Leipzig vergeben. Die Preisverleihung soll am 24. Februar in Leipzig stattfinden.