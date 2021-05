Schauer und Gewitter am Samstag in Sachsen

Ein Radfahrer fährt am Ufer Elbe vor der Kulisse der Altstadt entlang durch Pfützen.

Leipzig - Die Menschen in Sachsen müssen sich am Samstag auf Schauer und einzelne Gewitter einstellen. Die Temperaturen lägen bei wechselnder bis starker Bewölkung höchstens zwischen 14 und 17 Grad, teilte der Deutsche Wetterdienst am Freitagmorgen mit. Im Bergland sei mit Höchsttemperaturen zwischen 9 und 14 Grad zu rechnen.

Niederschlagsfrei bleibe voraussichtlich der Sonntag bei Temperaturen von maximal 16 bis 19 Grad und 10 bis 16 Grad im Bergland. Zudem prognostizieren die Meteorologen einen Wechsel von sonnigen und bewölkten Abschnitten.