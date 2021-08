Schauer und Gewitter in Berlin und Brandenburg erwartet

Berlin/Potsdam - Trotz steigender Temperaturen kommt es auch am Wochenende in Berlin und Brandenburg zu Schauern und Gewittern. Viele Wolken sorgen im Laufe des Freitags vor allem im Norden und Süden für Regen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitagmorgen mit. Die Temperaturen liegen zwischen 20 und 24 Grad.

Am Samstag folgt dann ein Wechsel aus Sonne und Wolken, dabei bleibt es den DWD-Meteorologen zufolge meist trocken. Am wärmsten werde es mit bis zu 27 Grad im Süden Berlins und Brandenburgs. Auch der Sonntag beginne vielerorts heiter, jedoch ziehen im Laufe des Tages Wolken auf und es komme zu Schauern und Gewittern mit Starkregengefahr. Die Temperaturen liegen ebenfalls bei bis zu 27 Grad.