Schauer und stürmische Böen an der Ostseeküste

Schwerin - Am Dienstag wird es in Mecklenburg-Vorpommern kühl, regnerisch und windig. Die Temperaturen erreichen nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) bis zu 18 Grad. Es weht ein starker Westwind mit stürmischen Böen. An der Ostseeküste kommt es auch zu Sturmböen. Nachts sinken die Temperaturen auf bis zu 12 Grad. Am Mittwoch bleibt es wechselhaft bei um die 19 Grad. An den Küsten werden erneut stürmische Böen erwartet.