Scheunenbrand auf Fehmarn: Größerer Einsatz der Feuerwehr

Fehmarn - Ein Scheunenbrand auf Fehmarn hat einen größeren Einsatz der Feuerwehr ausgelöst. Der Dachstuhl der Scheune, in der Autoreifen gelagert werden, fing am Mittwochabend aus zunächst unbekannter Ursache Feuer, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Einsatzkräfte der Feuerwehr seien am Morgen weiterhin mit Löscharbeiten beschäftigt gewesen. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand. Die L209 war für den Einsatz der Feuerwehr und der Polizei vorübergehend voll gesperrt.