Schlafen auf Probe: Hotels öffnen im zweiten Modellversuch

Weimar - In Weimar haben am Donnerstag erste Hotels und Pensionen im Rahmen eines zweiwöchigen Modellversuchs ihre Türen für Touristen geöffnet. Besucherinnen und Besucher benötigen beim Check-in entweder einen negativen Coronatest, den Nachweis einer vollständigen Impfung oder als Genesene den Nachweis einer überstandenen Corona-Infektion. Hotels und Pensionen müssen die Teilnahme beim Gesundheitsamt beantragen.

Es ist der zweite Modellversuch in der Stadt. Als erste Stadt in Thüringen hatte Weimar bereits Ende März ein Modell zur Öffnung des Einzelhandels und der Kultur in der Corona-Krise erprobt. Neben dem touristischen Angebot können, wie bereits über Ostern, Geschäfte, Museen und Galerien wieder öffnen. Auch kulturelle Veranstaltungen im Außenbereich finden zunächst bis zum 10. Juni wieder statt.

„Wir können, aber die Gäste kommen natürlich nicht“, sagte der Inhaber des Labyrinth Hostel am Goetheplatz, Andreas Taut. Das Wetter spiele im Tourismus, insbesondere in Coronazeiten, leider eine große Rolle - Regen ziehe keine spontanen Urlauber an. So spontan die Öffnung auch kam: „Wir arbeiten seit sieben Monaten daran“, so Taut.

Seit November seien alle 21 Zimmer mit insgesamt 60 Betten durchgescannt, restauriert und auf eine Öffnung vorbereitet worden, man sei „pünktlich mit dem letzten Zimmer fertig geworden“. Aktuell sind trotzdem nur 40 Betten verfügbar - um sicherzustellen, dass maximal zwei Zimmer sich ein Bad teilen müssen.

Im Rahmen des Modellprojekts gelten Abstandsregeln, Hygienemaßnahmen und die Pflicht, eine medizinische Mund-Nasen-Bedeckung oder eine FFP2-Maske zu tragen. Zur Kontaktnachverfolgung müssen sich die Kunden und Gäste zudem entweder mit der Luca-App digital oder über ein manuelles Formular registrieren. Überschreitet Weimar während des Versuchs an drei Tagen hintereinander den Schwellenwert von 100 der Sieben-Tage-Inzidenz, muss er abgebrochen werden. Am Donnerstag lag er nach Angaben der Stadt bei 52,1.

Die Tourist Information Weimar am Markt öffnet ab Freitag zunächst für die Dauer des Modells. Erste Häuser der Klassik Stiftung Weimar sollen ab Freitag wieder für Besucherinnen und Besucher öffnen.