Erfurt - Mit dem Osthit „Jugendliebe“ von Sängerin Ute Freudenberg ist am Mittwoch das Schlager Radio in Thüringen auf Sendung gegangen. Der private Sender ist zunächst auf vier UKW-Frequenzen in Erfurt, Gera, Gotha und Weimar zu empfangen, wie Schlager Radio-Geschäftsführer Oliver Dunk zum Sendestart am Mittwoch sagte. Bis Ende Februar solle noch Eisenach hinzukommen - voraussichtlich im Frühjahr werde Schlager Radio in Jena aufgeschaltet. Die technische Reichweite liege dann am Ende des Netzausbaus bei rund einer Million Menschen im Freistaat.

Schlager Radio sendet laut Dunk ein 24-Stunden-Vollprogramm mit nonstop Schlagermusik sowie Nachrichten aus Deutschland und der Welt. Neben aktuellen Schlagern von Helene Fischer oder Roland Kaiser könnten sich die Hörer auch auf beliebte Hits aus dem Osten etwa von Frank Schöbel oder Inka Bause freuen.

Fans von Schlagern hätten nun ein neues Format - einen eigenen Radiosender in Thüringen, sagte Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) zum Programmstart in Erfurt und verriet, dass er auch „schon sehr häufig, sehr fröhlich und sehr laut“ Schlager wie „Marmor, Stein und Eisen bricht“ mitgesungen habe. „Da kommt man doch in Feierlaune.“

Der Direktor der Thüringer Landesmedienanstalt, Jochen Fasco, sagte, Schlagermusik vermittele vielen Menschen ein wichtiges Heimatgefühl. Durch das neue UKW-Angebot gebe es mehr Medienvielfalt in Thüringen.

Bereits seit September 2016 ist die MDR Schlagerwelt via Digitalradio auf Sendung. Dieses digitale Spartenprogramm des öffentlich-rechtlichen Senders wird in Erfurt produziert und auch von dort aus gesendet.