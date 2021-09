Kiel - Schleswig-Holstein will die Maskenpflicht zum 20. September lockern. Sie soll bei Veranstaltungen, im Sport und in der Gastronomie entfallen, wo das sogenannte 3G-Prinzip (geimpft, genesen oder getestet) greift. Das kündigte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) am Dienstag nach einer Kabinettssitzung in Kiel an.