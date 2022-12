Schloss Proschwitz: Dank Dauerfrost erstmals wieder Eiswein

Meißen - Bei klirrender Kälte haben Mitarbeiter des Weinguts Schloss Proschwitz am Mittwochmorgen im historischen Terrassenweinberg in Seusslitz bei Meißen gefrorene Trauben für Eiswein gelesen. Knapp 20 Mitarbeiter und die sächsische Weinkönigin Sabrina Papperitz ließen sich das seltene Ereignis nicht entgehen. Wegen der milderen Winter in der Vergangenheit hatte es laut Mitteilung zuletzt vor zehn Jahren eine Eisweinlese in Sachsens größtem Privatweingut gegeben. Dafür sind Temperaturen von mindestens minus 7 Grad Celsius über mehrere Tage nötig.

Das ab 6 Uhr innerhalb von anderthalb Stunden geborgene Lesegut wurde umgehend von den Kellermeistern ausgepresst, um ein konzentriertes Elixier für den edelsüßen Wein von besonderer Qualität zu bekommen. Die bei Weinkennern begehrte Rarität muss nach der Gärung aber noch mehrere Monate reifen.