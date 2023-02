Wernigerode - Dem Maler Carl Christian Andreae (1823-1904) widmet das Schloss Wernigerode im Harz in diesem Jahr eine Kabinettausstellung. Anlass sei der 200. Geburtstag des Künstlers, der auch das Bildprogramm der Fenstermalerei in der Schlosskirche entworfen habe, wie die Schlossverwaltung auf ihrer Internetseite mitteilt. Im Ausstellungszeitraum von Karfreitag bis 15. November sollen unter anderem Zeichnungen und eigenhändige Niederschriften im Königsflur des Schlosses präsentiert werden, hieß es.

Die Schlosskirchenfenster nach den Entwürfen Andreaes, der auch für den sächsischen Königshof und die Mecklenburger Herzöge tätig gewesen war, gehörten zu den bedeutsamsten des 19. Jahrhunderts in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Er war auch bekannt für Porträts und kirchliche Wandmalereien. Andreae wurde in Köln-Mülheim geboren und starb in Sinzig (Rheinland-Pfalz).