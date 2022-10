Schloss Wörlitz von über 14.000 Menschen besucht

Geschichte

Internationale Forscher untersuchen Schädelsammlungen

Tausende Raubgüter aus der europäischen Kolonialzeit schlummern in deutschen Museen und Universitäts-Sammlungen. Die Uni Göttingen will zwei Sammlungen mit Schädeln zurückführen. Aber: Bei vielen Gebeinen ist die Herkunft nicht so leicht zu bestimmen.