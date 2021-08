Schlussakkord in Kiel für Schleswig-Holstein Musik Festival

Kiel - Mit einem ausverkauften Abschlusskonzert ist das Schleswig-Holstein Musik Festival (SHMF) am Sonntagabend zu Ende gegangen. 1100 Besucher durften angesichts der Corona-Vorgaben zum Auftritt des russischen Pianisten Daniil Trifonov mit dem NDR Elbphilharmonie Orchester unter Chefdirigent Alan Gilbert in das Kieler Schloss kommen. Sergej Rachmaninows Klavierkonzert Nr. 2 und die Sinfonie „Das Unauslöschliche“ des dänischen Komponisten Carl Nielsen standen auf dem Programm.

Intendant Christian Kuhnt hatte eine positive Bilanz gezogen. Mit 89 Prozent Auslastung sei das Vor-Corona-Niveau fast erreicht worden. Von 113.000 verfügbaren Tickets wurden 101.000 verkauft. 110 der knapp 200 Veranstaltungen waren ausverkauft.

„Dass wir diese Festivalsaison in einer weitgehend unkomplizierten und vertrauten Form genießen durften, hat die vielen Fans und unsere Gäste sehr gefreut“, sagte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) zum Abschluss. „Tausend Dank für diesen Musiksommer!“, äußerte er an die Adresse des Intendanten und dessen Teams. Endlich habe es nach langer Pause wieder live gespielte Musik vor größerem Publikum gegeben.

„Optimistische Planung, originelle Spielstätten und ein offenkundig euphorisches Publikum - wie schade, dass dieser Festival-Sommer schon wieder vorbei ist“, resümierte Kulturministerin Karin Prien (CDU).

Die Festivalorganisatoren teilten am Sonntag mit, es werde die seit 2014 laufende Reihe der Komponisten-Retrospektiven im nächsten Jahr mit dem in Hamburg geborenen Komponisten und Klaviervirtuosen Johannes Brahms (1833-1897) beschließen. Brahms verbrachte seine Kindheit und Jugend in Norddeutschland und blieb seinen Wurzeln stets verbunden.