Schmuck aus Juweliergeschäft in Markneukirchen gestohlen

Markneukirchen - Aus einem Juweliergeschäft in der Innenstadt von Markneukirchen (Vogtlandkreis) ist zwischen Freitagnachmittag und Samstagmorgen Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro gestohlen worden. Die unbekannten Täter stiegen auf das Vordach im Hinterhof, drückten ein Fenster auf und gelangten so ins Treppenhaus des Gebäudes, wie die Polizei in Zwickau am Sonntag mitteilte. Danach hebelten sie im Erdgeschoss die Tür zu dem Laden auf und nahmen Stücke aus Gold, Titan und Silber im Gesamtwert von 5000 Euro mit. Die Ermittler suchen Zeugen, denen im Tatzeitraum Verdächtige im Umfeld des Geschäfts aufgefallen sind.