Schnee- und Glättewarnung in Sachsen

Leipzig - Autofahrer in Sachsen müssen sich am Mittwoch auf Einschränkungen im Verkehr wegen Schnee und Glätte einstellen. „Besonders in den Vormittagsstunden ist durch den Schneefall mit glatten Straßen zu rechnen“, warnte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Mittwochmorgen.

In Sachsen wird bis zum Abend landesweit Schneefall mit bis zu zehn Zentimetern Neuschnee erwartet. Im Tiefland soll der Schnee allerdings aufgrund steigender Temperaturen im Laufe des Tages zu Schneematsch werden.

In der Nacht zum Donnerstag besteht aufgrund von gefrierendem Schnee oder Nässe erneut Glättegefahr. Die Temperaturen kühlen zudem auf minus zwei bis minus acht Grad herunter.