Schneefall in Sachsen: Winterdienste im Einsatz

Dresden/Leipzig - Der Schneefall bis ins Flachland hat den Winterdiensten in Sachsen am Montag viel Arbeit bereitet. Die Landeshauptstadt Dresden teilte mit, dass alle verfügbaren Kräfte und Fahrzeuge im Einsatz seien. In der Nacht seien in Dresden zwölf Zentimeter Schnee gefallen. Die Räumfahrzeuge konzentrierten sich zunächst auf die Hauptstrecken. Die Stadt rief alle Verkehrsteilnehmer auf Nebenstraßen, die zunächst nicht geräumt werden könnten, zu besonderer Vorsicht auf. In Leipzig fuhr der Winterdienst nach Angaben der Stadt seit Sonntagabend. Laut Deutschem Wetterdienst bleibt es in den nächsten Tagen in Sachsen frostig und winterlich.