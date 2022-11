Scholz besichtigt BASF-Batteriefabrik in der Lausitz

Schwarzheide - Bundeskanzler Olaf Scholz ist zum Besuch einer neuen Batteriefabrik des Chemiekonzerns BASF am Standort Schwarzheide in der Lausitz eingetroffen. Gemeinsam mit BASF-Chef Martin Brudermüller machte er am Dienstag einen Rundgang auf der Baustelle. In der Anlage sollen ab Ende des Jahres Batteriekomponenten für Elektrofahrzeuge hergestellt werden. Nach dem Rundgang wollte sich Scholz mit einem Statement an die Presse wenden.

In der Lausitz will BASF Materialien für 400.000 Elektrofahrzeuge im Jahr produzieren. Zudem baut der Chemieriese eine Prototypanlage für Batterierecycling. Ziel ist es laut Unternehmen, führend im Recycling von Lithium-Ionen-Batterien für die Autoindustrie zu werden.