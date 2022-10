Kraftstoff Schon ähnlich viele Fälle von Tankbetrug wie 2021

Das Tanken an der Tankstelle ist immer mit einem Vertrauensvorschuss verbunden. Bezahlt wird hinterher. Zahlen des Landeskriminalamts zeigen, dass das in diesem Jahr nicht ganz so gut klappt wie in den Vorjahren. Allerdings lohnt ein Blick in die Regionen.