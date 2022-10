Schönste Erntekrone Brandenburgs schmückt den Landtag

Potsdam - Der Brandenburger Landtag schmückt sich mehrere Wochen lang mit der schönsten Erntekrone des Landes. „Die Krone im Plenarsaal erinnert uns Abgeordnete bis in den November daran, welche unverzichtbare Arbeit die Menschen auf dem Land leisten - Frauen wie Männer“, sagte Landtagspräsidentin Ulrike Liedtke am Donnerstag in Potsdam.

Beim Brandenburger Dorf- und Erntefest im September wurde die Erntekrone des Landfrauenvereins Oder-Spree aus Falkenberg, die im Landtag prangt, als schönste Krone gekürt. Auf Platz zwei und drei kamen die Kronen des Kreislandfrauenvereins Oberhavel und des Interessenverbands Pro Michelsdorf, die in der Staatskanzlei und im Landwirtschaftsministerium zu sehen sind.

Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) bezeichnete Erntekronen als Tradition und Symbol zugleich. „Sie stehen seit Jahrhunderten für "unser täglich Brot"“, sagte er laut einer Mitteilung des Landtags. Nach Angaben von Agrarminister Axel Vogel (Grüne) werden die Kronen seit 27 Jahren landesweit geschaffen.