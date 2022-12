Schuppen und Garage brennen: 150.000 Euro Schaden

Großefehn - Beim Brand eines Schuppens und einer Garage in Großefehn im Landkreis Aurich ist ein Schaden von geschätzt 150.000 Euro entstanden. Menschen wurden nicht verletzt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Am späten Samstagabend hatte den Angaben zufolge ein Hausbewohner das Feuer im Ortsteil Strackholt gemeldet. Der Brand war aus zunächst ungeklärter Ursache in einem Schuppen an der Garage entstanden. Die Feuerwehr verhinderte ein vollständiges Übergreifen der Flammen auf die Garage, Teile des Mauerwerks und des Dachs wurden allerdings beschädigt. Das Wohnhaus blieb bewohnbar, die Ermittlungen zur Brandursache laufen.