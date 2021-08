Schuss mit Metallstift: Polizei ermittelt Tatverdächtigen

Leipzig - Die Polizei hat einen Tatverdächtigen ermittelt, der in Leipzig einen Mann mit einem Metallstift aus einem Rohr beschossen und am Arm verletzt haben soll. Die Ermittler fanden bei einer Wohnungsdurchsuchung bei dem 20-Jährigen zwei Blasrohrpfeile und zwei Blasrohre, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Außerdem stellten sie eine Zwille zum Abschießen von Stahlkugeln und ein in Deutschland verbotenes Gürtelmesser sicher.

Der Tatverdächtige soll Anfang August einen 71-Jährigen in Leipzig angegriffen haben. Das Opfer hatte beim Gassigehen mit seinem Hund einen lauten Knall gehört und anschließend starke Schmerzen in seinem Arm gespürt. Rettungskräfte entdeckten einen vier Zentimeter langen Metallstift im Arm des Mannes.

In einem weiteren Fall soll der Tatverdächtige eine Autokarosserie mit einem Metallstift beschädigt haben. Gegen ihn wird jetzt wegen gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung ermittelt.