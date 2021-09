Schüsse auf Auto: Polizei nimmt zwei Verdächtige fest

Bergbau

24 Millionen Euro sollen in Pflege des Wismut-Erbes fließen

Gruben sind geflutet, Halden abgetragen: Die Kernsanierung der Uranbergbau-Altlasten in Sachsen und Thüringen soll bis 2028 abgeschlossen sein. Doch was wird aus dem übrigen materiellen und immateriellen Erbe der Wismut in beiden Ländern?