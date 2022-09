Schüsse im Restaurant: 23-Jähriger wird getötet

In einem Restaurant in Stade fallen Schüsse, ein Gast stirbt. In der Nähe des Tatorts findet die Polizei einen weiteren Mann mit Schussverletzungen, er überlebt. Die Polizei ermittelt, wie die Taten zusammenhängen.

Stade - In einem Restaurant in der Stader Innenstadt ist ein 23 Jahre alter Mann durch Schüsse tödlich verletzt worden. Zudem wurden am späten Montagabend zwei Männer schwer verletzt, einer davon ebenfalls durch Schüsse, wie ein Polizeisprecher am Dienstag sagte. Die Mordkommission übernahm die Ermittlungen.

Zunächst war es in dem Restaurant zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Menschen gekommen. Der Streit habe sich dann in den Außenbereich der Gaststätte verlagert, sagte der Sprecher. Die alarmierten Einsatzkräfte fanden den 23-Jährigen dort mit Schussverletzungen im Oberkörper vor. Er wurde reanimiert, verstarb allerdings wenig später im Krankenhaus, wie es hieß. Bei dem Mann soll es sich den Angaben zufolge um einen Gast des Restaurants gehandelt haben.

Vor einem Haus in der Nähe des Restaurants gab es wenige Minuten später eine weitere Auseinandersetzung zwischen drei Männern. Als die Polizei eintraf, hielten zwei Männer einen 28-Jährigen am Boden. Da er schwere Verletzungen am Kopf hatte, wurde er in ein Krankenhaus eingeliefert. Sowohl er als auch die beiden anderen Männer der Auseinandersetzung wurden vorläufig festgenommen. Der verletzte 28-Jährige leistete gegen die Polizisten Widerstand und musste fixiert werden.

Hinter dem Haus fanden die Einsatzkräfte vor einer Werkstatt einen weiteren schwer verletzten Mann. Der 39-Jährige hatte Schussverletzungen im Oberkörper und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Beide verletzten Männer schweben nicht in Lebensgefahr.

Im Treppenhaus des Gebäudes fanden die Einsatzkräfte eine Schusswaffe mit Schalldämpfer, wie der Polizeisprecher sagte. Ob es sich um die Tatwaffe handele, werde geprüft. Es werde auch ermittelt, wie die Taten zusammenhängen.

Beide Tatorte wurden weiträumig gesperrt, die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort. Die Gebäude wurden nach möglichen weiteren Tätern durchsucht. Die Einsatzkräfte fanden aber keine weiteren Personen. Am Dienstag sollte die Spurensicherung bis in den späten Nachmittag dauern.