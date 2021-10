infiziertes wildschwein Schweinepest breitet sich in Sachsen aus - erster Fall im Landkreis Meißen

Bei einem weiteren Wildschwein in Sachsen ist die Afrikanische Schweinepest (ASP) nachgewiesen worden. Ein im Landkreis Meißen geschossenes Wildschwein sei infiziert gewesen, teilte das Sozialministerium am Donnerstag mit. Das Friedrich-Loeffler-Institut bestätigte den Befund. In Sachsen ist das der erste Schweinepest-Fall außerhalb des Landkreises Görlitz.