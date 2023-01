Schwerer Diebstahl in Einfamilienhaus in Eisenberg

Eisenberg - Unbekannte sind in ein Einfamilienhaus in Eisenberg (Saale-Holzland-Kreis) eingebrochen und haben Bargeld und Schmuck im Wert von 40.000 Euro erbeutet. Die Täter hebelten die Terrassentür auf und gelangten so ins Haus, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Sie durchwühlten demnach das Haus und nahmen einen nicht verankerten Tresor mit. Der Einbruch wurde am Montagabend bekannt. Personen waren in dem Moment nicht im Haus. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt. Die Polizei ermittelt wegen schweren Diebstahls.