Schwerer Verkehrsunfall durch Überholmanöver

Hennigsdorf - Bei einem Verkehrsunfall nahe Hennigsdorf (Oberhavel) sind sechs Menschen teils schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei versuchte ein Auto am Sonntag kurz hinter dem Ortsausgang Richtung Autobahn 111, eine Kolonne aus fünf Fahrzeugen zu überholen. Wegen des Überholmanövers mussten entgegenkommende Fahrzeuge abbremsen, um einen frontalen Zusammenstoß zu vermeiden. Dabei fuhr ein 46-Jähriger auf das vor ihm fahrende Auto einer 38-Jährigen auf, wie die Polizei am Montag weiter mitteilte. In den zwei beteiligten Autos wurden demnach insgesamt vier Menschen schwer und zwei leicht verletzt, darunter zwei Kinder im Alter von fünf und neun Jahren. Der Unfallverursacher, der weitergefahren sei, werde derzeit noch ermittelt, so die Polizei.