Schwerverletzte nach Brand in Mehrfamilienhaus in Leverkusen

Leverkusen - Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Leverkusen sind zwei Männer schwer verletzt worden. Eine Wohnung im zweiten Obergeschoss des Gebäudes hatte in der Nacht zum Donnerstag aus bisher ungeklärter Ursache Feuer gefangen, wie ein Sprecher der Feuerwehr am Donnerstag mitteilte. Einer der Männer sprang aus dem Fenster des brennenden Hauses und verletzte sich dabei schwer. Der zweite Mann wurde ersten Erkenntnissen zufolge durch das Feuer verletzt. Sechs weitere Menschen konnten von der Feuerwehr in Sicherheit gebracht werden und kamen über die Nacht bei Verwandten unter. Laut dem Sprecher ist eine Wohnung komplett ausgebrannt, mehrere weitere Wohnungen wurden schwer beschädigt. Die Höhe des Sachschadens war zunächst unbekannt.