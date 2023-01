Schwerverletzter bei Auseinandersetzung: Festnahme

Ein Streifenwagen der Polizei steht mit Blaulicht an einem Einsatzort.

Dresden - Bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern sind in der Nacht zum Samstag in der Dresdner Altstadt ein Mann schwer sowie eine Frau leicht verletzt worden. Ein 25-Jähriger wurde am Tatort vorläufig festgenommen, er soll im Laufe des Tages einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden, wie die Polizei mitteilte. Es werde wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt.

Einsatzkräfte hatten die beiden Verletzten, einen 42-Jährigen, der an der Auseinandersetzung beteiligt war, und eine 27-Jährige, nach Mitternacht vor einem Restaurant vorgefunden. Aus ermittlungstaktischen Gründen machten die Behörden keine weiteren Angaben, vor allem zum Tathergang und zum Motiv. Die Frau wurde ambulant behandelt.