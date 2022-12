Schwerverletzter nach Garagenbrand in Dissen

Dissen/Osnabrück - Bei einem Feuer in einer Garage in Dissen (Landkreis Osnabrück) hat sich ein Mann schwere Verletzungen zugezogen. Wie die Polizei mitteilte, hatte er am Dienstag versucht, zusammen mit seinem Sohn den Brand zu löschen. Die Feuerwehr konnte anschließend verhindern, dass die Flammen auf ein Mehrfamilienhaus übergriffen, doch es entstand heftiger Rauch. Vier weitere Menschen wurden leichter verletzt. Die Brandursache stand noch nicht fest.