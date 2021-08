Schwesig: Mauerbau mahnt zur Verteidigung der Freiheit

Schwerin - Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat zum Jahrestag des Mauerbaus an die Opfer des DDR-Grenzregimes erinnert. „Jede und jeder Tote an der Mauer war einer zu viel. Kein Staat hat das Recht, seine Bürgerinnen und Bürger einzusperren und auf Menschen zu schießen, die diesen Staat verlassen wollen“, erklärte Schwesig in einer am Freitag verbreiteten Mitteilung.

Der Mauerbau habe auch entsetzliche Folgen für das Alltagsleben der Menschen gehabt. „Er riss Familien auseinander. Teilweise dauerte es Jahre, bis Eltern ihre Kinder oder Geschwister wiedersehen konnten“ so Schwesig weiter. Es sei das große Verdienst der Ostdeutschen, dass sie im Herbst 1989 mit ihren friedlichen Protesten die Mauer zu Fall gebracht und so die Voraussetzung für die deutsche Einheit geschaffen hätten.

Inzwischen sei die Mauer schon länger Geschichte, als sie jemals gestanden habe. „Freuen wir uns darüber, dass wir nun schon eine Generation in einem vereinten Deutschland leben und dass unsere Kinder Mauer, Stacheldraht und Schießbefehl nur aus dem Geschichtsunterricht kennen“, erklärte Schwesig. Doch erinnere der 13. August auch daran, dass Freiheit und Demokratie keine Selbstverständlichkeit seien und immer wieder neu verteidigt werden müssten.

Am 13. August 1961 waren in Berlin Ausreisesperren errichtet und damit die Teilung Deutschlands zementiert worden. In Berlin starben nach wissenschaftlichen Erkenntnissen mindestens 140 Menschen durch das DDR-Grenzregime, mehr als 100 bei Fluchtversuchen über die Ostsee oder an der 1400 Kilometer langen innerdeutschen Grenze.