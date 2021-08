Scooter-Frontmann H.P. Baxxter war gerne bei den Pfadfindern

Hamburg - Scooter-Frontmann H.P. Baxxter (57) erinnert sich gerne an seine Zeit bei den Pfadfindern zurück. „Das war eine schöne Zeit“, sagte Baxxter der Deutschen Presse-Agentur. Vor allem die Aufenthalte in der Natur, das Gruppengefühl und das Übernachten in Zelten hätten ihm gut gefallen. „Das war cool. Den Rauch vom Lagerfeuer habe ich heute noch in der Nase“, erinnert sich der Musiker, der im ostfriesischen Leer (Niedersachsen) aufgewachsen ist und in Hamburg-Duvenstedt lebt. Er sei sehr naturverbunden. „Ich brauche immer beides: den Moloch der Großstadt und die Natur, um runterzufahren.“ In den 1970er Jahren waren die Pfadfinder in der Evenburg untergebracht, heute eine der Attraktionen in Leer.