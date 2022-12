Sechs Millionen Euro für neue Sporthalle in Gera

Gera - Für den Bau einer neuen Sporthalle bekommt die Stadt Gera vom Bund sechs Millionen Euro. Die neue Zweifeldsporthalle im Stadtteil Lusan soll multifunktional und barrierefrei werden, wie die Stadtverwaltung am Freitag mitteilte. Zudem soll sie für regionale und überregionale Wettbewerbe genutzt werden. Auch eine Zuschauertribüne mit 200 Plätzen ist geplant. Den Zuschuss hatte der Haushaltsausschuss des Bundestags am Mittwoch in Berlin beschlossen.

Die neue Sporthalle ist Teil des Konzepts für den „Bildungscampus Lusan“: Zwei Schulen, die zugehörigen Sporthallen, die großen Außenanlagen und das bislang leerstehende Gebäude in der Elsterberger Straße sollen zu einem großen Gesamtareal zusammengeführt werden. Damit soll nach Angaben des Sozialdezernats ein Campus modernen Lernens entstehen, mit dem Ziel, schulische und außerschulische Aktivitäten miteinander zu verbinden. 2024 soll es mit dem Bau der neuen Sporthalle losgehen. Rund 35 Millionen Euro soll das gesamte Bauvorhaben in Lusan planmäßig kosten.