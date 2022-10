Sechs Pferde bei Feuer ums Leben gekommen

Wittichenau - Sechs Pferde sind bei einem Feuer in einer Scheune in Wittichenau (Landkreis Bautzen) ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte, brannte es in der Nacht zum Montag in einem Landwirtschaftsbetrieb im Ortsteil Brischko aus bislang ungeklärten Gründen. Die Scheune und ein daneben stehender Traktor brannten demnach vollständig aus. Die Feuerwehr ist noch in den Morgenstunden im Einsatz. Nach Angaben der Polizei liegt der Schaden im mittleren sechsstelligen Bereich. Nun wird zur Brandursache ermittelt.