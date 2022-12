Sechs Wärmecafés künftig in Halle

Halle - In der Stadt Halle werden mit Beginn des neuen Jahres sechs Wärmecafés eingerichtet. Dabei handele es sich um frei zugängliche Angebote für Menschen, die aufgrund steigender Kosten für Heizung und Energie an ihre finanziellen Grenzen geraten und sich daher stark einschränken müssen. Weitere Cafés sollen folgen, wie der evangelische Kirchenkreis und die Freiwilligen-Agentur Halle-Saalkreis am Freitag als Initiatoren mitteilten. In den Wärmecafés in Gemeinderäumen bestehe auch die Möglichkeit, dass zum Beispiel Kinder Hausaufgaben erledigen und Familien spielen können. Es gehe darum, dass sich Menschen begegnen und füreinander da sein können. Ehrenamtliche Helfer seien für die Mitarbeit willkommen.