Segel-Parade: Acht Skipper kämpfen um eine Million Dollar

Aarhus/Dänemark - Das Starterfeld ist stärker als im America's Cup, das Preisgeld das höchste im internationalen Segelsport: Acht Skipper mit elf olympischen Medaillen, darunter vier Olympiasieger, kämpfen ab Freitag bei der vierten von neun Regatten im SailGP vor Aarhus mit ihren Teams um eine Million US-Dollar. Die Summe erhält im März 2022 nur der Saisonsieger. Den Segel-Rennzirkus hatten 2019 der fünfmalige America's-Cup-Gewinner Russell Coutts und Software-Milliardär Larry Ellison nach Vorbild der Formel 1 im Automobilrennsport gegründet.

Nach dem ersten Drittel der zweiten SailGP-Saison führen punktgleich die australischen Titelverteidiger mit Laser-Olympiasieger Tom Slingsby vor Sir Ben Ainslies britischem Team. Der mit vier Goldmedaillen erfolgreichste Olympia-Segler der Sportgeschichte feierte in Aarhus sein Comeback mit einem Geschwindigkeitsrekord auf den rasenden F50-Katamaranen. Im Training kamen die Briten auf 53,3 Knoten (98,3 km/h). „Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die 100 Stundenkilometer gebrochen werden“, sagte Ainslie.

Er ist gerade zum zweiten Mal Vater geworden. Zur Geburt des Sohnes Fox im Juli hatte Ainslie eine mehrmonatige Pause eingelegt, von der er furios zurückkehrte. Der Rockwool Denmark SailGP wird am Freitag (15.00 Uhr) und am Samstag (ab 13.00) von Servus TV live übertragen.

Zur Beobachtung in Aarhus sind die zweimaligen olympischen Bronzemedaillengewinner Erik Heil und Thomas Plößel. Die 49er-Asse stehen mit den Veranstaltern in Kontakt. „Der SailGP wünscht sich ein deutsches Team. Wir auch. Wir in Deutschland verfügen über genügend gute Segler und Unternehmen, so ein Team zu formieren. Dazu loten wir die Möglichkeiten aus“, so Heil. Vor Ort sein werden auch die Nacra-17-Bronzemedaillengewinner Paul Kohlhoff und Alica Stuhlemmer.