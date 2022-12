Selbstbewusste BR Volleys: „Unsere Leistung entscheidet“

Berlin - Mit großem Selbstvertrauen starten die Berlin Volleys am Mittwoch (20.00 Uhr) bei den Volleys Herrsching in die Rückrunde der Volleyball-Bundesliga. „Unsere Leistung entscheidet, wie das Spiel ausgeht“, sagte Johannes Tille, der Zuspieler des ungeschlagenen Tabellenführers. Eine Warnung schickt der 25-Jährige aber noch hinterher: „Vor eigenem Publikum ist Herrsching immer bissig.“

Tille muss es wissen. Von 2018 an spielte er selbst drei Jahre lang für das Team vom Ammersee. Über den Umweg Frankreich kam er zu Saisonbeginn zu den BR Volleys. Für ihn ist das Spiel im Münchner Audi Dome aber noch aus einem anderen Grund etwas Besonderes: Erstmals trifft er in einem Pflichtspiel auf seinen 33 Jahre alten Bruder Ferdinand. Der ist Libero bei den Herrschingern. Im Hinspiel, das die BR Volleys mit 3:0 für sich entscheiden konnten, fehlte er noch.

Froh sind die BR Volleys, dass sie nach ihrer Champion-League-Partie bei Warta Zawiercie in Polen (3:1) nun mal eine Woche spielfrei war. Bis dahin hatte die Mannschaft seit Saisonbeginn im Oktober im Durchschnitt alle vier Tage in einem Pflichtspiel auf dem Feld gestanden.

Die Belastung verkraftet der deutsche Meister aber bisher gut. „Da macht sich bemerkbar, dass wir einen breit aufgestellten Kader haben“, sagte Geschäftsführer Kaweh Niroomand. In ihren bisherigen 13 Spielen in drei Wettbewerben (Bundesliga, Champions League, DVV-Pokal) kassierte die Mannschaft erst eine Niederlage, und zwar das unglückliche 1:3 in der Königsklasse bei Halkbank Ankara.

Nun warten auf die BR Volleys in der Bundesliga innerhalb von nicht einmal 72 Stunden wieder zwei Spiele, und zwar in Form eines „bayerischen Doppels“: Auf die Partie gegen Herrsching folgt schon am Samstag die Aufgabe daheim gegen den Tabellenvorletzten TSV Haching München.