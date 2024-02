Der ukrainische Präsident Selenskyj ist in Berlin. Er unterzeichnet mit Bundeskanzler Scholz eine Sicherheitsvereinbarung. Und er dankt Deutschland geradezu überschwänglich für seine Hilfe.

Berlin - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat der Bundesregierung und dem deutschen Volk für die Unterstützung seines von Russland angegriffenen Landes gedankt. „Ich schätze es sehr, dass Du uns beistehst, wie ganz Deutschland es tut“, sagte er in Berlin in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) laut offizieller Übersetzung. „Diese Unterstützung ist sehr pragmatisch, sehr stark.“

Weiteres Waffenpaket für die Ukraine

Der ukrainische Präsident würdigte die zuvor geschlossene bilaterale Sicherheitsvereinbarung und ein neu geschnürtes Paket für Militärhilfe, das weitere Haubitzen, Artilleriemunition, Luftverteidigungssysteme und Flugkörper vom Typ Iris-T beinhaltet. „Wir brauchen das genau jetzt“, sagte er. Es handele sich um Waffen, die sein Land verzweifelt benötige. Leider gebe es einen Rückgang bei den Lieferungen anderer Partner. „Die deutsche Unterstützung ist lebenswichtig für uns, für unsere Kämpfer an der Front.“

Zur Sicherheitsvereinbarung betonte Selenskyj: „Ich glaube, dieses Abkommen ist das wertvollste und das stärkste, das wir bis dato haben.“ Es sei ein präzedenzloses Dokument. „Das spiegelt nicht nur das Niveau der bilateralen Beziehungen wider, sondern auch die fundamentale Rolle Deutschlands für die Wahrung der Normalität in Europa und der Welt.“

Eine erste bilaterale Sicherheitsvereinbarung hatte Großbritannien mit der Ukraine geschlossen. Am Freitagabend will der ukrainische Präsident mit Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron ein ähnliches Abkommen unterzeichnen.

Die Abkommen sollen die Zeit überbrücken, bis die Ukraine Mitglied in der Nato wird. Eine Aufnahme in das Militärbündnis ist für das vor zwei Jahren von Russland überfallene Land bisher nicht in Sicht.