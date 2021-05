Seltener Goldschakal im Bayerischen Wald gesehen

Grafenau - Ein Goldschakal ist im Nationalpark Bayerischer Wald gesichtet worden. Nach Angaben der Nationalparkverwaltung von Dienstag wurde das in Deutschland sehr seltene Tier vor vier Wochen von einer Wildtierkamera fotografiert. Christian Fiderer, Experte für Wildtiermonitoring, bezeichnete die Sichtung als „kleine Sensation“.

Zuletzt sei im Bayerischen Wald 2012 ein Goldschakal nachgewiesen worden. Weitere Sichtungen in Bayern gab es demnach 2017 - ein Wildunfall eines Goldschakals nahe Freising - sowie 2020 in Ruhpolding im Chiemgau ebenfalls vor einer Wildtierkamera.

Goldschakale seien kleiner als Wölfe, aber größer als Rotfuchse, und vor allem in Osteuropa heimisch. Das Tier bevorzuge warme Regionen mit offenen Flächen, so Fiderer. In dichten, geschlossenen Wäldern sowie in schnee- und regenreichen Gegenden fühlten sich Goldschakale unwohl. „Daher wird das Tier wohl nur auf der Durchreise gewesen sein.“