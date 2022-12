Senat will Termin für den Volksentscheid festlegen

Berlin - Der Berliner Senat will am Dienstag (Pk 14.00 Uhr) den Termin für den Volksentscheid zur Klimaneutralität bis 2030 festlegen. Zuletzt in der Diskussion war der 26. März 2023. Über das Thema hatte es im rot-grün-roten Senat mehrfach Diskussionen gegeben. Das Bündnis, das hinter dem Volksentscheid steht, hat eine Abstimmung am 12. Februar gefordert. An dem Termin stehen die Wiederholungswahlen zum Abgeordnetenhaus und zu den Bezirksparlamenten an. Der Versuch des Bündnisses, das gerichtlich durchzusetzen, ist in der vergangenen Woche vorerst gescheitert.

SPD-Innensenatorin Iris Spranger hatte sich schon früh gegen einen gemeinsamen Termin positioniert und dabei unter anderem organisatorische Gründe ins Feld geführt. Die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) hat nach der Senatssitzung in der vergangenen Woche eine Entscheidung für diesen Dienstag angekündigt und erklärt, sie teile Sprangers Einschätzung. Auch der Landeswahlleiter Stephan Bröchler hält einen gemeinsamen Termin für nicht realistisch. Die Grünen hatten die Forderung des Bündnisses nach nur einem Termin lange unterstützt, schließlich aber nachgegeben.

Beraten und voraussichtlich auch entscheiden will der Senat außerdem über das Rettungsdienstgesetz. Der Rettungsdienst in Berlin gilt als chronisch überlastet, unter anderem, weil es an Personal fehlt. Am Wochenende hat ein tödlicher Unfall, bei dem eine 15-Jährige starb, eine Diskussion über den Berliner Rettungsdienst ausgelöst. Zum Zeitpunkt des Notrufes war zunächst kein freier Rettungswagen in Berlin verfügbar. Als erster Wagen traf dann ein Notarzt neun Minuten nach dem Notruf ein, die ersten beiden Rettungswagen (RTW) kamen nach 20 Minuten an, so die Feuerwehr.

Darüber hinaus informiert Stadtentwicklungssenator Andreas Geisel (SPD) im Senat über die Bevölkerungsprognose für Berlin. Nach dem bereits im Oktober vorgestellten Senatsbericht dazu leben 2040 rund 3,963 Millionen Menschen in der Hauptstadt. Am Dienstag gibt es weitere Daten, etwa zur erwarteten Entwicklung in den zwölf Bezirken.

Sozialsenatorin Katja Kipping stellt im Senat Details zum Beantragen von Geldern aus dem Härtefallfonds vor und informiert über die Neuregelung der Ausführungsverordnung Wohnen. Dabei geht es um die Miete, die im Rahmen des neuen Bürgergelds als angemessen gilt.