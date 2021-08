Senioren bei Autounfall in Lunzenau schwer verletzt

Lunzenau - Zwei Senioren sind bei einem Autounfall in Lunzenau in Mittelsachsen schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war das Paar am Sonntag auf einem Feldweg zu einem Gartengrundstück unterwegs. Dabei sei es mit dem Auto vom Weg abgekommen, über eine Wiese gefahren und gegen einen Baum geprallt. Der 84 Jahre alte Fahrer und seine 83 Jahre alte Beifahrerin wurden eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden. Beide kamen mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Die Ursache für den Unfall war zunächst unklar.