Sexualisierte Gewalt Thema in Herbsttagung der Landessynode

Dresden - Die Landessynode der Evangelischen Kirche in Sachsen will auf ihrer Herbsttagung auch das Thema sexualisierte Gewalt behandeln. Dazu soll den Synodalen ein Zwischenbericht vorgelegt werden, teilte das Landeskirchenamt am Dienstag mit.

Neben einem Bericht des Bischofs Tobias Bilz stehen von kommenden Freitag bis Montag vor allem der Haushalt und Kirchengesetze auf der Tagesordnung. Auch der Abschlussbericht des Adhoc-Ausschusses „Digitalisierung“ soll vorgelegt werden.