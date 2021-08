SHMF-Intendant Kuhnt wünscht sich 2G-Regel auch in SH

Lübeck - Der Intendant des Schleswig-Holstein Musik Festivals (SHMF), Christian Kuhnt, befürwortet die Einführung der 2G-Regel auch in Schleswig-Holstein. „Wenn sie gut gemacht und klar kommuniziert wird, kann ich mir das sehr gut vorstellen“, sagte Kuhnt der Deutschen Presse-Agentur. Dann entfielen bei Konzerten in geschlossenen Räumen die Abstandsregeln, so dass wieder deutlich mehr Menschen eingelassen werden könnten als bislang.

In Hamburg haben Veranstalter von Sonnabend an die Möglichkeit, nur noch Geimpften oder Genesenen Zutritt zu gewähren, die dann weitgehend von den Corona-Einschränkungen befreit sind. Es gehe nicht darum, Ungeimpfte künftig von kulturellen Angeboten auszuschließen. „Es geht nur um Menschen, die sich bewusst nicht impfen lassen, obwohl sie es könnten, sagte Kuhnt.