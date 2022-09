Sieben Schweine bei Tiertransport-Unfall verendet

An der Tür eines Streifenwagens steht der Schriftzug „Polizei“.

Remptendorf/Saalfeld - Ein mit Schweinen beladener Tiertransporter ist auf der Landstraße bei Remptendorf (Saale-Orla-Kreis) umgekippt. Dabei sind sieben Tiere verendet. Die anderen wurden geborgen und umgeladen, wie die Polizei in Saalfeld am Mittwoch mitteilte. Der Laster war Dienstagmittag aus noch ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von etwa 8000 Euro. Die Straße war für mehrere Stunden gesperrt. Der genaue Unfallhergang muss noch geklärt werden.