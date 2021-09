Sieben-Tage-Inzidenz geht in Brandenburg leicht zurück

Potsdam - Die Zahl neuer nachgewiesener Corona-Ansteckungen in Brandenburg pro 100.000 Einwohner in einer Woche ist leicht zurückgegangen. Es seien 42,6 Fälle registriert worden, teilte das Gesundheitsministerium am Dienstag in Potsdam mit. Am Montag betrug die Inzidenz wie am Sonntag 43,4.

Die beiden kreisfreien Städte Brandenburg/Havel und Cottbus verzeichneten mit 110,4 und 109,7 die höchsten Werte, Frankfurt (Oder) erneut nur einen von 3,5. Die Gesundheitsämter meldeten landesweit 92 neue Corona-Fälle, am Montag waren es 61. 57 Erkrankte wurden zuletzt im Krankenhaus behandelt, davon 16 intensivmedizinisch.