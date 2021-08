Sieben-Tage-Inzidenz in Niedersachsen steigt weiter

Hannover - In der Corona-Pandemie klettert die Sieben-Tage-Inzidenz in Niedersachsen immer weiter nach oben. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) lag der Wert am Freitag bei 22,1 - so viele neue Corona-Infektionen pro 100.000 Einwohner wurden in den vergangenen sieben Tagen gemeldet. Am Vortag lag die Inzidenz bei 20,7. Landesweit kamen 396 neue Infektionen hinzu. Weitere Todesfälle wurden nicht registriert.

In Bremen lag die Sieben-Tage-Inzidenz bei 29,4 - am Vortag war ein Wert von 28,0 gemeldet worden. 32 Neuinfektionen wurden im kleinsten Bundesland registriert, weitere Todesfälle in Zusammenhang mit dem Virus gab es nicht.

Die niedersachsenweit höchste Sieben-Tage-Inzidenz hatte erneut Wolfsburg mit 66,7. Dahinter folgten der Heidekreis (38,4) und der Landkreis Lüneburg (37,5). Die niedrigsten Werte meldeten die Landkreise Leer (3,5) und Friesland (5,1).

Nach Daten des Divi-Intensivregisters wurden in Niedersachsen am Donnerstag 22 Menschen mit Covid-19 in Krankenhäusern behandelt, 14 von ihnen wurden invasiv beatmet. Die Zahl der freien Intensivbetten lag bei 313, davon haben 148 eine spezielle Ausstattung zur Behandlung von Corona-Patienten. Divi steht für Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin.