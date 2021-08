Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein jetzt bei 38,4

Kiel - Die Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist weiter gestiegen. Die Zahl der innerhalb einer Woche erfassten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner lag am Freitag bei landesweit 38,4 - tags zuvor waren es 34,9 und am Freitag vor einer Woche 23,7. Nach Angaben der Landesmeldestelle (Stand: 18.48 Uhr) wurden innerhalb eines Tages 239 Infektionsfälle neu übermittelt, am Donnerstag waren es 231 gewesen.

Auch am Freitag wurde für Schleswig-Holstein kein neuer Todesfall im Zusammenhang mit dem Erreger Sars-CoV-2 gemeldet. Die Gesamtzahl der mit oder an dem Coronavirus Gestorbenen lag weiter bei 1639. Im Krankenhaus wurden den Angaben nach - wie am Vortag - 30 Covid-19-Patienten behandelt. 8 von ihnen lagen auf Intensivstationen (Donnerstag: 9).

Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz hat weiterhin Neumünster mit nun 83,5. Danach folgen Flensburg (65,4) und Kiel (60,8). Den niedrigsten Wert gibt es im Kreis Schleswig-Flensburg mit derzeit 14,4.