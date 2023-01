Silvester-Angriffe: Gebet gegen Gewalt gegen Einsatzkräfte

Berlin - Nach den Ausschreitungen in der Silvesternacht haben mehrere Dutzend Menschen in Berlin gegen Gewalt gebetet. Zu der gemeinsamen Veranstaltung mehrerer Religionen in der St. Marienkirche in Mitte kamen am Dienstagabend auch mehrere Beamtinnen und Beamte, etwa von der Bundespolizei.

„Wir müssen ein deutliches Zeichen setzen, dass wir solidarisch mit den Einsatzkräften sind“, sagte der evangelische Bischof Christian Stäblein der Deutschen Presse-Agentur. Nach den Vorfällen aus der Silvesternacht müsse man sich fragen, was mit der Gesellschaft an diesem Punkt los sei. In Zukunft müsse man genauer hingucken und dürfe sich nicht in Pauschal- und Vorurteilen verfangen.

Ender Çetin, Imam in der Jugendstrafanstalt Berlin, sagte der dpa: „Den Muslimen in meinem Umfeld liegt die ganze Sache sehr am Herzen. Wir möchten mitsprechen und der Gesellschaft sagen, dass wir nicht hinter den Randalierenden stehen. Wir als Muslime solidarisieren uns mit den Sicherheitskräften der Polizei.“ Es sei aber auch wichtig, die Jugendarbeit in allen Communities zu stärken.

Das Gebet solle ein Zeichen der Solidarität mit den Einsatzkräften sein, sagte der katholische Polizeiseelsorger und Mitveranstalter Frank-Peter Bitter der dpa. Zwar hätten bislang noch keine Betroffenen der Vorfälle vom Jahreswechsel bei ihm Hilfe gesucht. Die Erfahrung zeige jedoch, dass Gesprächsbedarf von den Betroffenen nach derartigen Erlebnissen oft erst mit etwas Verzögerung gesehen werde.

In der Silvesternacht waren in mehreren deutschen Städten Polizisten und Feuerwehrleute im Einsatz angegriffen worden, besonders heftig in Berlin. Nach Angaben von Innensenatorin Iris Spranger (SPD) vom Dienstag hat es bei den Krawallen in der Hauptstadt 56 Angriffe auf Polizisten und 69 auf Feuerwehrleute gegeben. Dabei seien nach derzeitigem Stand 47 Beamtinnen und Beamte sowie 15 Feuerwehr-Einsatzkräfte verletzt worden. Wegen noch laufender Ermittlungen könnten sich die Zahlen weiter verändern.