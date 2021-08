Hannovers Simon Falette spielt den Ball. Der 29-Jährige wechselt nun in die Türkei zum Erstligisten Hatayspor.

Hannover - Innenverteidiger Simon Falette verlässt Hannover 96 und wechselt in die Türkei. Der 29-Jährige schließt sich dem dortigen Erstligisten Hatayspor an, wie der Fußball-Zweitligist aus Niedersachsen am Dienstag mitteilte. Falette war im vergangenen Oktober von Eintracht Frankfurt nach Hannover gewechselt. Für die 96er lief er insgesamt 21 mal auf. Zuletzt konnte Falette wegen einer Fußverletzung nicht spielen.