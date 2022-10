Skurriler Fund in Ebendorf: Schädel im Gebüsch entdeckt

Barleben - Der Schreck war groß: Bei einem Spaziergang hat eine Familie in Ebendorf einen Schädel im Gebüsch gefunden. Nach Angaben der Polizei vom Montag hatte die Familie am Sonntagmittag eine schwarze Kiste in einem Gebüsch gefunden und aus Neugier reingeschaut. Sofort alarmierten sie die Polizei.

Die hinzugezogenen Polizisten nahmen den gefundenen Schädel unter die Lupe und konnten schnell Entwarnung geben: Es handle sich um einen Schädel aus Kunststoff. Zusätzlich fanden die Beamten Koordinaten in der Schachtel, weshalb sie vermuten, dass es sich um eine “Schatzkiste„ für eine Schnitzeljagd mittels GPS-Daten handle.